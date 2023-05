Een 58-jarige Nederlander is vorige maand op het Spaanse eiland Ibiza in de plaats Santa Eulària overleden nadat hij het hallucinerende gif van een pad - een Bufo - had ingenomen. Dat bleek uit forensisch onderzoek, zo meldt de Spaanse nieuwssite Diario de Ibiza.

De man werd aan de bosrand gevonden. Bij lijkschouwing bleek dat hij het gif van een plaatselijk voorkomende kikker in zijn bloed had. Het gif geeft een effect dat lijkt op LSD. Maar teveel is dodelijk