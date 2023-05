Zelensky lijkt verlies Bachmoet te bevestigen

De Oekraïense Volodymyr Zelensky lijkt het verlies van de stad Bachmoet te bevestigen. Toen hem werd gevraagd of de stad nog onder Oekraïense controle staat, antwoordde hij te denken dat dit niet het geval is.

"Ik denk het niet", zei hij in de Japanse stad Hiroshima, de locatie van de G7-top. "Je moet begrijpen dat daar niks is. Vandaag is Bachmoet alleen in onze harten." De stad in het oosten van Oekraïne ligt in puin door de hevige, bloedige strijd die er al maanden plaatsvindt.

Het Russische huurlingenleger Wagner Groep, dat een belangrijke rol speelt bij de strijd om Bachmoet, verklaarde zaterdagmiddag dat de stad volledig in Russische handen is gevallen. De inname werd daarna snel ontkend door de Oekraïense autoriteiten. Later verklaarde ook het Russische ministerie van Defensie dat Bachmoet compleet was ingenomen.