Nep-invaliden omzeilen de wachtrijen in de Efteling

Als je je voordoet als invalide kun je de (lange) wachtrijen in De Efteling omzeilen. Bezoekers kunnen zonder doktersverklaring of overig bewijs een mindervalidepas aanvragen. Op die manier wil het park “zo toegankelijk mogelijk zijn” voor alle bezoekers, schrijft HLN.

Een woordvoerder van de Efteling meldt dat gasten geen doktersverklaring of ander bewijs nodig hebben voor de pas. “We willen zo toegankelijk mogelijk zijn. Of het nu mentaal of fysiek is, we vertrouwen erop dat ze deze alleen aanvragen als het nodig is. We willen de gasten niet opzadelen met het opsturen van bewijsmiddelen.”

Volgens berichten van echte invaliden wordt op grote schaal misbruik gemaakt van dat vertrouwen, zodat mensen met een beperking niet toch lang moeten wachten.