Gerrit Hiemstra (61) stopt als weerman voor de NOS

Gerrit Hiemstra stopt als weerman voor de NOS. Hij wil meer tijd vrijmaken voor nieuwe activiteiten op het terrein van "klimaatneutraal en biobased bouwen", laat de NOS maandag weten.

De 61-jarige Hiemstra is in september voor het laatst als weerman in het NOS Journaal te zien. Hij debuteerde in 1998 als vervanger van Erwin Kroll en presenteert sindsdien twee keer in de week de weersverwachting.

Hiemstra wil met een nieuw eigen bedrijf een "concrete bijdrage leveren aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen", aldus de NOS.