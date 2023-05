Limburgse brandbrief aan kabinet: stop instroom vluchtelingen

Limburgse gemeenten lopen tegen hun grenzen aan bij de opvang van vluchtelingen. De manier waarop Nederland het vluchtelingenvraagstuk aanpakt is niet langer houdbaar. "We moeten vrezen voor een ontwrichting van de samenleving", schrijven de burgemeesters van Limburgse gemeenten en gouverneur Emile Roemer in een brandbrief aan het kabinet. Zij willen op korte termijn een substantiële vermindering van het aantal asielzoekers. Pak de crisis als een crisis aan, aldus de oproep aan het kabinet. Vertaal die crisisbestrijding door effectieve acties op Europees niveau. De briefschrijvers wijzen op het nijpend tekort aan woningen voor meerdere groepen in de samenleving, "Als gemeenten ervaren we dat op dagelijkse basis. Het simpelweg de druk opvoeren op gemeenten om méér statushouders en vluchtelingen van woonruimte te voorzien, speelt bevolkingsgroepen uit elkaar". Dit leidt tot sociale ontwrichting, temeer omdat het huidige rijksbeleid vooral de regio’s sterkt die al sterk zijn. "Dit gegeven is relevant voor onze regio, die volop inzet op structurele economische ontwikkeling en tegelijkertijd te maken heeft met kwetsbare buurten met meer dan 60 procent sociale woningbouw". Wegdecentraliseren Ook de openbare orde is in het geding. "Het draagvlak ten aanzien van asielmigratie is grillig en gepolariseerd. Gevreesd wordt dat de polarisatie toeneemt, met alle gevolgen van dien. En dat in een regio waar de capaciteit van veiligheidspartners in relatie tot de aanwezige problematiek al onder hoogspanning staat. De druk op veiligheidspartners neemt momenteel toe, mede als gevolg van de landelijke aanpak van het vluchtelingenvraagstuk". Ook op het gebied van onderwijs en zorg lopen de problemen uit de hand. "Juist in deze domeinen is er sprake van groot personeelstekort en lange wachtlijsten. Ook hier zijn de draagkracht en het absorptievermogen eindig." De burgemeesters en Roemer betichten het kabinet van het wegdecentraliseren van de problemen naar gemeenten, die volgens hen "over onvoldoende middelen beschikken (huizen, zorg, onderwijs, geld, personeel) om de bestaande problemen op te vangen". Dit soort aanpak is volgens de Limburgse bestuurders niet adequaat. De toenemende instroomcijfers voeden de vrees voor maatschappelijke ontwrichting.