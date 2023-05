Leerlinge steekt school in brand na inbeslagname mobieltje: 19 meisjes overleden

De brand die maandag in Guyana aan minstens negentien schoolkinderen het leven kostte, was aangestoken door een leerlinge die boos was om de inbeslagname van haar mobiele telefoon.

Het vuur woedde in een slaapzaal voor schoolmeisjes van tussen de elf en zeventien jaar. "Veertien kinderen overleden ter plaatse, vijf anderen bezweken in het ziekenhuis aan hun verwondingen", meldde de brandweer in een verklaring.

Alle overleden kinderen, met een uitzondering, waren meisjes. Een vijfjarig jongetje, de zoon van de huisbewaarster, overleed ook in de brand. De brandstichtster is zelf ongedeerd gebleven