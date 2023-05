Controleur Belastingdienst parkeert 20 jaar lang tonnen zwart geld in Luxemburg

Hij was een leidinggevende bij de Belastingdienst waar hij al meer dan 25 jaar werkte. De man kwam in 1997 als 29-jarige bij de fiscus werken. Intern werd hij opgeleid tot controleur. Op het laatst was de man toezichthouder bij de afdeling midden- en kleinbedrijf.

Maar terwijl hij anderen controleerde, sluisde hij grote bedragen - bij elkaar meer dan 3 ton - weg naar geheime rekeningen in Luxemburg.

Toen het Luxemburgse bankgeheim wegviel, viel de man door de mand. Eerst kwam de fiscus met hem afrekenen. Hij moest ontweken belasting alsnog betalen. Daarna kwam de fiscus nog een keer, maar nu als werkgever. De man verzette zich bij de rechter tegen zijn ontslag. Maar de rechter snapt dat de belastingdienst af wil van een belastingontduiker. Hij mag worden ontslagen zonder vergoeding.