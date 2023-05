Belgisch familiedrama: Vader rijdt samen met zoontjes het kanaal in na relatiebreuk

België is in shock nadat een 37-jarige man zelfmoord heeft gepleegd en zijn zonen van 4 en 7 mee heeft genomen de dood in. De man reed bij Lommel het Kanaal Bocholt-Herentals in met zijn auto. Het lijkt erop dat hij maandagnacht is doorgedraaid nadat zijn vriendin de relatie had beëindigd.

Alles wijst op een familiedrama, het stel woonde jarenlang in Lommel-Kolonie. “Zij is uiteindelijk terug bij haar ouders gaan wonen in Nederland, niet ver over de Belgische grens met Lommel”, schrijft De Stentor. Het drama voltrok zich rond 01.00 uur 's nachts en de hulpdiensten waren snel aanwezig. Het lukte de duikers om drie lichamen boven te halen, maar reanimatie mocht niet meer baten.

Tweede schooltrauma

“De jongens zaten op basisschool ‘t Stekske", vertelt burgemeester Bob Nijs. ”Een nieuw trauma, want de busramp in Sierre enkele jaren geleden gebeurde met een klas van dezelfde school. Voor de school is dit heel zwaar. Daar zijn ze nog niet helemaal geheeld van het trauma uit het verleden.”

Ook de voetbalclub GT Kolonie is in rouw gedompeld na het trieste nieuws: “We zijn allemaal heel erg aangeslagen van het nieuws. De jongetjes voetbalden al enkele jaren bij ons. Zaterdag namen ze nog deel aan een toernooi. Voor het kleutertje was het één van zijn eerste wedstrijden.”