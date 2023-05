Verboden te blowen in oude binnenstad Amsterdam

Het blowverbod in Amsterdam gaat in. Dat betekent dat het vanaf donderdag verboden is om in de oude binnenstad van Amsterdam op straat te blowen. Op een terras van een coffeeshop mag dat nog wel. De maatregel moet overlast van drugsgebruik in de openbare ruimte door met name toeristen terugdringen.

Het verbod geldt in het hele Wallengebied en op de Dam, het Damrak en de Nieuwmarkt, en geldt ook voor bewoners van het gebied. Als iemand toch een joint opsteekt, kan er een boete van 100 euro volgen. Zowel agenten als handhavers mogen die uitschrijven. De boete volgt pas als er niet geluisterd wordt naar een eerste waarschuwing, zo legt de gemeente uit.

In de binnenstad zijn deze week al grote borden opgehangen die aangeven dat er een boete van 100 euro staat op het roken van cannabis op straat. "Als de overlast niet voldoende afneemt met het blowverbod, zal er ook worden gekeken naar de mogelijkheden om blowen op terrassen bij coffeeshops in het gebied te verbieden", waarschuwde de gemeente eerder.

De maatregel is onderdeel van een vorig jaar aangekondigd pakket dat de drukte en overlast op de Wallen moet tegengaan. Bewoners van de oude binnenstad hebben volgens de gemeente structureel en buitensporig veel last van de drukte en overlast door massatoerisme en drugsgebruik op straat. "De aanwezigheid van toeristen trekt bovendien veel straatdealers aan die op hun beurt voor criminaliteit en onveiligheid zorgen. Vooral 's nachts kan de sfeer grimmig worden."

In het gebied geldt al jaren een alcoholverbod. Onlangs zijn ook de beperkingen op het gebied van alcoholverkoop door winkels, cafetaria's en slijterijen op de Wallen aangescherpt en zijn de sluitingstijden voor horeca en prostitutie vervroegd. Ook werd de zogeheten 'Stay Away'-campagne gestart om overlastgevende toeristen te weren.