VS: door China gesteunde hackers bespioneren infrastructuur

Volgens de Verenigde Staten, enkele van hun westerse bondgenoten en softwarebedrijf Microsoft hebben door China gesteunde hackers kritieke Amerikaanse infrastructuurnetwerken geïnfiltreerd. Ook waarschuwen ze dat soortgelijke activiteiten wereldwijd zouden kunnen plaatsvinden.

Volgens Microsoft zijn de hackers, ook wel bekend als Volt Typhoon, sinds medio 2021 actief. Ze richten zich vooral op kritieke infrastructuur op het eiland Guam, een cruciale Amerikaanse militaire buitenpost in de Stille Oceaan, maar ook elders in de VS. Volt Typhoon zou ernaar streven "spionage uit te voeren en zo lang mogelijk toegang te behouden zonder te worden gedetecteerd", zegt het Amerikaanse bedrijf in een verklaring.

Microsoft vermoedt dat Volt Typhoon in staat wil zijn om in toekomstige crises kritieke communicatie-infrastructuur tussen de VS en Azië te verstoren, maar kan niet inschatten of de hackers dat nu al kunnen. Het bedrijf zegt dat de belaagde Amerikaanse organisaties actief zijn in onder meer de maritieme sector, de overheid en de informatietechnologie.

De bevindingen van Microsoft worden in een verklaring onderschreven door Amerikaanse, Australische, Canadese, Nieuw-Zeelandse en Britse autoriteiten. China noemt de berichten een campagne van de VS om desinformatie te verspreiden. "Westerse autoriteiten laten geen bewijs zien", aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.