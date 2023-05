Afschuwelijke aanval in New York: vrouw in levensgevaar nadat man haar hoofd tegen metro duwt

De 35-jarige Emine Yilmaz Ozsoy raakte verlamd en levensgevaarlijk gewond, nadat een man haar hoofd met veel geweld tegen een wegrijdende metro had aangedrukt. De dader Kamal Semrade (39) zat in dezelfde metro als het slachtoffer en stapte uit in Manhattan, waarna hij haar aanviel.

De Turkse kunstenares Ozsoy werd met 'haar hoofd vastgegrepen waarna hij met al zijn kracht haar hoofd tegen de bewegende metro duwde', vertelt districtsprocureur Carolyn McGuigan. De aanslag vond plaats om 6 uur in de ochtend in de welgestelde Upper East Side van New York. Aan de hand van beveiligingscamera's en getuigenverslagen moet duidelijk worden wat precies is gebeurd.

Laffe daad

“Het slachtoffer verkeert in kritieke toestand met een groot risico van overlijden of een beroerte”, volgens McGuigan. “Ik zag hem gewoon naast haar lopen en met open handen duwde hij haar hoofd tegen de bewegende metro”, legt getuige Nancy Marrero uit aan NBC New York. “Daarna viel ze op de grond aan het perron. Terwijl Ozsoy op de grond lag zei ze dat ze haar arm niet kon voelen en vroeg ze of ze zou sterven. Ik antwoordde: “Je gaat niet sterven, maak je geen zorgen. Ik ben hier. Ik blijf bij je”.”

Ozsoy woonde en werkte sinds 2017 in New York City om zich volledig op haar kunst te richten. Voorheen werkte ze als hoofdontwerper van een krant in Istanbul. Haar echtgenoot Ferdi Ozsoy bedankt de autoriteiten en de mensen die zijn vrouw hebben getroost na de aanval. “Ze zal hierna constante zorg nodig hebben”, vreest hij.