Kyiv: tegenoffensief is al dagen bezig

Het langverwachte Oekraïense tegenoffensief in de strijd tegen de Russen is volgens Kyiv begonnen. Mychajlo Podoljak, de adviseur van president Volodymyr Zelensky, zegt dat het zelfs al dagen bezig is. Hij benadrukt in een interview met de Italiaanse televisie dat het offensief niet "een losse gebeurtenis" is, maar dat het gaat om tientallen verschillende acties. "Dit is een intensieve oorlog langs een frontlijn van 1500 kilometer", zei Podoljak. Hij zegt dat militairen bezig zijn met operaties in verschillende richtingen om de Russische bezetting te beëindigen. Oekraïne heeft er geen geheim van gemaakt dat het voorbereidingen trof voor een offensief, maar laat weinig los over hoe en waar de aanval zou worden ingezet. De verwachtingen zijn internationaal hooggespannen, maar Zelensky zei twee weken geleden dat zijn strijdkrachten nog meer tijd nodig hadden om zich voor te bereiden. De adviseur van Zelensky meldde verder dat Oekraïne niet uit is op Russische grondgebied en dat Kyiv dus niets te maken heeft met de onrust in Belgorod van afgelopen week. Wel laat het geweld daar volgens Podoljak zien dat Moskou niet eens in staat is om zijn eigen land te verdedigen. "Dit zal leiden tot het einde van Poetin."