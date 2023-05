Bijna elke dag verdwijnt een kind uit de asielopvang

Er verdwijnen voortduren kinderen uit de Nederlandse asielopvang, Liefst 360 minderjarige vluchtelingen sinds januari vorig jaar. Dat is bijna een kind per dag. Veruit de meeste van hen verdwenen uit aanmeldcentrum Ter Apel, 237 in totaal, schrijft het AD op basis van cijfers van het COA.

Er is veel onduidelijkheid over het lot van deze kinderen. Een deel gaat naar familie ergens anders in Europa. Een ander deel belandt in het criminele circuit of in de prostitutie, blijkt uit vertrouwelijke meldingen van mensenhandel vanuit het COA aan het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel.

.

Er worden in Ter Apel 'regelmatig donkere meisjes en jongens door zowel Duitse als Nederlandse (oudere) mannen worden opgepikt net buiten het AZC'. Dat hebben inwoners van Ter Apel zien gebeuren en gemeld.