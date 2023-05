Bedrijf van Musk mag hersenimplantaten gaan testen op mensen

Neuralink, een bedrijf van Elon Musk, heeft goedkeuring gekregen van de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten om hersenimplantaten te testen op mensen. Neuralink werkte al langer aan een implantaat - zo groot als een muntstuk - dat in de schedel wordt ingebracht. Bedoeling is om via het brein rechtstreeks te communiceren met een computer.

Neuralink wil via het implantaat slachtoffers van bijvoorbeeld amytrofische laterale sclerose (ALS) of een beroerte toelaten om te communiceren via hun gedachten.

Maar naast mooie doelen kan de bediening van mensen via de computer ook tot angstaanjagende zaken leiden.