- De Belgische hulpverlener Olivier Vandecasteele is vrijgelaten door Iran. Hij is op weg naar België, zegt het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zat meer dan een jaar vast op verdenking van spionage en ging in de cel sterk achteruit. Mogelijk is zijn vrijlating onderdeel van een ruil met een Iraniër die in België vastzit voor het beramen van een aanslag.