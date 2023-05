Negen gewonden door vechtpartij op strand Bloemendaal

Zeker negen mensen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 00.30 uur gewond geraakt door een vechtpartij op het strand van Bloemendaal. Drie van hen hebben volgens een politiewoordvoerder letsel opgelopen door een scherp voorwerp. De gewonden zijn ter plekke behandeld door ambulancepersoneel of moesten naar het ziekenhuis worden vervoerd. Hoeveel mensen er bij de vechtpartij waren betrokken is volgens de woordvoerder "lastig te zeggen". Hij verwacht daarover zaterdag in de loop van de dag meer duidelijkheid te hebben. De politie heeft een onderzoek ingesteld, roept getuigen op zich te melden en beelden van het incident te delen.