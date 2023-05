Water Canal Grande in Venetië kleurt groen

Een glinsterende groene vloeistof in het beroemde Canal Grande in Venetië heeft voor consternatie gezorgd in de Italiaanse stad. Zondag kleurde het water bij de Rialtobrug ineens fluorescerend groen. Onduidelijk is waardoor dat is gebeurd. De brandweer en de milieudienst hebben monsters genomen voor onderzoek. De prefect van Venetië heeft een spoedvergadering met de politie belegd. Volgens mediaberichten gaan de autoriteiten er niet vanuit dat de vloeistof gevaarlijk is. In 1968 kleurde een Argentijnse kunstenaar het water van het belangrijkste kanaal van de stad groen om aandacht te vragen voor watervervuiling. Recent hebben milieuactivisten het water van de Trevifontein in Rome zwart doen kleuren uit protest tegen het gebruik van fossiele brandstoffen. Maar er is vooralsnog geen groepering die verantwoordelijkheid voor de verkleuring in Venetië heeft opgeëist.