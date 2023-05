Dode en twee gewonden na steekpartij Amsterdam

- Drie mannen zijn zondagavond zodanig gewond geraakt door een steekpartij in Amsterdam dat ze naar het ziekenhuis moesten worden gebracht. Iets voor 01.00 uur in de nacht van zondag op maandag maakte de politie bekend dat een van de drie slachtoffers, ondanks de medische behandeling die hij kreeg, aan zijn verwondingen is overleden. De politie meldt dat de steekpartij aan de Donauweg was, dat is in Amsterdam-Sloterdijk. Volgens NH Nieuws was daar een festival aan de gang. De politie meldt dat op het terrein twee mannen zijn aangehouden die ervan worden verdacht betrokken te zijn geweest bij de steekpartij. Het onderzoek naar de toedracht is volgens de politie nog in volle gang.