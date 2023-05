Opnieuw explosie in Rotterdam, geen gewonden

Bij een theehuis op de Schiedamseweg in Rotterdam-West is in de nacht van maandag op dinsdag een explosie geweest. Er zijn geen gewonden gevallen, zegt de politie. Wel raakte de voordeur beschadigd door de ontploffing, die rond 03.00 uur plaatsvond. De afgelopen weken zijn al meer dan vijftig explosies geweest in de regio Rotterdam, meer dan in heel vorig jaar. De politie doet onderzoek naar de explosie bij het theehuis en is daarvoor op zoek naar getuigen en beeldmateriaal.