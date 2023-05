Bergkamp vraagt actie Twitter tegen dreigtweets aan Kamerleden

Twitter moet "directe actie" en "serieuze stappen" nemen tegen bedreigende en gewelddadige tweets richting Tweede Kamerleden, zegt Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Ze schrijft een brief aan Twitter waarin ze aandringt op ingrijpen. Daarin benadrukt ze dat er filmpjes en foto's met (doods-)bedreigingen worden gedeeld "en oproepen tot geweld en zelfs moord". Deze beelden zijn "waarschijnlijk strafbaar" volgens Nederlandse wetten. Ze uit dan ook haar grote zorgen over deze tweets richting Tweede Kamerleden. Ze wijst Twitter op zijn verantwoordelijkheid om voor veiligheid op het platform te zorgen. Een woordvoerder van Bergkamp benadrukt dat het om het algemene beeld gaat, en niet om specifieke voorbeelden. Onder anderen PVV-leider Geert Wilders deelde de afgelopen tijd Tweets met bedreigingen aan zijn adres, soms met zeer gewelddadige beelden. Maar politici spreken steeds vaker van (online) bedreigingen. Twitter zelf was niet bereikbaar voor een toelichting. Sinds de overname door Elon Musk zijn de woordvoerders wegbezuinigd. Mails met vragen worden automatisch beantwoord met een drol-emoji. Die kwam ook nu binnen.