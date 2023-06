Belgische youtuber onthult namen daders fatale ontgroening Sanda Dia: ‘We gaan hen cancelen’

Nooit zijn de namen bekend geworden van de verantwoordelijken voor de ontgroening in Leuven waarbij Sanda Dia om het leven kwam. Tot nu. Een Belgische youtuber klapt uit de school.

In 2018 overleed de toen 20-jarige student Sanda Dia tijdens een dertig uur durende ontgroening van de Leuvense studentenvereniging Reuzegom. Zijn dood en de lage straffen voor de daders zorgden voor veel ophef in België.

De Belgische youtuber Acid vond de straffen ook te laag. "400 euro en 300 uur werkstraf is niet genoeg. Dus we gaan hen cancelen", klinkt het in een video. Hij gaat verder: "Ik ga vijf mensen uit Reuzegom kiezen en een beetje info over hen geven, verhaaltjes vertellen over hen, vertellen hoe dark ze zijn, wat ze nu doen, waar ze nu zijn en hoe het gaat in hun leven."

Acid verklaart dat Belgen het recht hebben "te weten wie hun toekomstige politici, rechters of tandartsen zullen zijn". YouTube haalde het filmpje binnen enkele uren offline, maar het was toen al door tienduizenden mensen bekeken. Ook circuleert het nog op andere sociale media.

Dat heeft gevolgen. Zo zijn de namen van enkele veroordeelden met daarboven 'moordenaars' op een gebouw in Gent geschreven. Ook is er een toprestaurant in Antwerpen dat plots spookreserveringen en slechte recensies krijgt.