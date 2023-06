Belgische onderwijzer betastte 30 jaar lang meisjes

Deze week is in Turnhout een onderwijzer van 62 voor de rechter verschenen: de man die 38 jaar lesgaf in een basisschool zou jarenlang in zijn klas meisjes hebben betast.

De feiten kwamen aan het licht toen een meisje, dat bij hem in de klas had gezeten, haar ouders had gezegd dat haar jongere zusje zeker niet in de klas van de leraar in kwestie mocht gaan zitten.

In de rechtbank gaf de leraar de feiten toe, maar kon hij er geen verklaring voor geven. Zestien slachtoffers hebben zich gemeld die op dat moment tussen 8 en 10 jaar oud waren. De feiten gaan tot 29 jaar geleden terug.

Ook de voormalige directrice wordt door het parket vervolgd voor schuldig verzuim: het vreemde gedrag van de leraar werd aan haar gemeld, maar ze nam er geen voldoende actie tegen.