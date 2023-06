Van der Wal: uitkoopregeling piekbelasters half juni van start

De uitkoopregeling voor 3000 boeren die veel stikstof uitstoten gaat uiterlijk half juni van start, zegt stikstofminister Christianne van der Wal. Dan wordt ook meteen de algemene stoppersregeling voor 10.000 agrarische bedrijven opengezet. Boeren kunnen tegen die tijd terecht op een website om erachter te komen welke regeling op ze van toepassing is. Eerder dit jaar had Van der Wal zich voorgenomen om het stikstofloket in april te openen, maar dat is niet gelukt. Dat komt onder meer omdat ze eerst moest wachten op het oordeel van de Europese Commissie of hier geen sprake was van ongeoorloofde staatssteun. Dit groene licht kwam pas in mei. De stikstofminister zegt er inhoudelijk helemaal klaar voor te zijn, maar nog enige tijd nodig te hebben voor de uitwerking. Ze zegt dat zorgvuldigheid boven snelheid gaat. "Wat ik het allerbelangrijkste vind, is dat als we dit naar buiten brengen, dat dan de belteams en zakenbegeleiders klaarstaan om boeren hierbij te helpen", licht de bewindsvrouw toe. Op de website die dan online gaat, kunnen boeren informatie vinden over beide uitkoopregelingen. Daar worden ze ook geïnformeerd over andere regelingen die later van start gaan, onder meer op het gebied van innovatie, extensiveren en omschakelen.