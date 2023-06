Australië kondigt nationaal park op zee aan met omvang van Spanje

Australië is van plan om een van zijn nationale parken op zee fors uit te breiden. De regering kondigde zondag aan dat het de omvang van het Macquarie Island Marine Park wil gaan verdrievoudigen. Daardoor ontstaat een maritiem park ter grootte van 475.465 vierkante kilometer, vergelijkbaar met het landoppervlak van Spanje. De natuurbescherming die dan in dit enorme gebied gaat gelden betekent dat het "volledig gesloten zal zijn voor visserij, mijnbouw en andere winningsactiviteiten", zei de Australische minister van Milieu Tanya Plibersek. Bestaande visserij-activiteiten die gericht zijn op de Antarctische diepzeeheek mogen overigens wel doorgaan. Het Macquarie Island Marine Park ligt halverwege Australië en Antarctica. Het is volgens minister Plibersek een uitzonderlijke plek. "Een kritieke broedplaats voor miljoenen zeevogels, zeehonden en pinguïns."