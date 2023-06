Zeer grote brand appartement Amsterdam

In een appartementencomplex in Amsterdam-Oost heeft zaterdagavond en -nacht een grote brand gewoed. De rook was tot ver buiten de stad te zien.

Pas om 02.30 uur meldde de brandweer het vuur onder controle te hebben.

Door de harde wind sloegen de vlammen uit het dak en waren er enorme rookwolken. Daardoor breidden die zich in razend tempo over het dak uit. De brand vond daarna weer een weg naar beneden en kon zich ‘in de lichtgewicht constructie verder uitbreiden’.

Door de grote rookwolken werd het nabijgelegen knooppunt van de A2 en A10 tijdelijk afgesloten voor verkeer.

Tijdens het blussen was er ook een dierenambulance ter plaatse. De brandweer heeft huisdieren waar nodig en waar mogelijk uit de woningen gehaald.