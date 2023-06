Hooggerechtshof buigt zich over de ‘te kleine van Trump’

Het Amerikaanse Hooggerechtshof gaat zich buigen over anti-Trump T-shirts met het opschrift Trump Too Small (Trump te klein), dat ook een schunnige betekenis kan hebben. Een advocaat heeft de leuze laten registreren als merk, zonder toestemming van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump. De Amerikaanse nationale overheid is het daar niet mee eens. De Californische advocaat Steve Elster ziet de tekst op zijn T-shirts als "politiek commentaar". De formulering is geïnspireerd door een grap tijdens een debat tussen kandidaten bij de Republikeinse voorverkiezingen van 2016. Senator Marco Rubio had toen opgemerkt dat Trump kleine handen heeft, en zei: "Je weet wat ze zeggen over jongens met kleine handen..." De aanvraag van Elster in 2018 bij het nationale merkenregister werd geweigerd. Om de naam te gebruiken van mensen die in leven zijn, is hun toestemming nodig. De advocaat stapte naar de rechter. Die gaf hem gelijk, wijzend op de vrijheid van meningsuiting en het recht publieke figuren te bekritiseren. Maar de Amerikaanse overheid vindt dat onterecht. De regering van president Joe Biden heeft de slepende kwestie geërfd en is nu in een ongebruikelijke positie gekomen, stellen waarnemers. Het Witte Huis verzet zich nu juridisch tegen een poging een mogelijke tegenstander bij de verkiezingen, Trump dus, belachelijk te maken.