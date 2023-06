Rijke Fin krijgt boete van ruim 120.000 euro voor 80 km/u rijden waar 50 is toegestaan

In Finland weten ze wel raad met hardrijdende rijke landgenoten. De 76-jarige zakenman Anders Wiklöf moest 121.000 euro boete betalen, omdat hij 82 kilometer per uur reed waar een snelheidslimiet van 50 km/u gold.

In Finland zijn boetes inkomensafhankelijk dus kon de prent van de zakenman flink oplopen. In dit geval stond de straf voor de overtreding gelijk aan veertien dagen inkomen. Dat is voor Wiklöf 121.000 euro. Ook is hij tien dagen zijn rijbewijs kwijt.

De man is rijk geworden in de logistiek, het transport, onroerend goed en toerisme. Het is niet zijn eerste zware bekeuring. Tien jaar geleden moest hij al eens 95.000 euro aftikken en vijf jaar terug kreeg hij een boete van bijna 64.000 euro. Na het laatste exemplaar reageert hij in de Finse krant Nya Aland dat 'er misschien een bovengrens moet worden gesteld aan de boete' voor te hard rijden.

Ook in Zwitserland zijn boetes inkomensafhankelijk. Daardoor kon in 2010 een 37-jarige Zweed een bekeuring krijgen van 679.000 euro, omdat hij 290 km/u reed waar 120 was toegestaan.