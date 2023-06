Witte Huis: nog niet duidelijk of Rusland dam heeft verwoest

Het Witte Huis kan vooralsnog niet met zekerheid zeggen dat Rusland achter de verwoesting van de dam in het zuiden van Oekraïne zit. Wel verwacht Washington dat de overstromingen die volgden tot veel doden hebben geleid, zei de woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad John Kirby dinsdag. Ook is het te vroeg om iets te zeggen over het effect van de verwoesting van de dam op het langverwachte Oekraïense tegenoffensief, aldus Kirby. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei dat dat geen invloed zal hebben. De dam in de Dnipro-rivier werd dinsdag door een explosie verwoest. Zeker 17.000 Oekraïners moesten worden geëvacueerd uit de omgeving. Rusland en Oekraïne wijzen elkaar aan als de verantwoordelijken voor de explosie. Het front loopt in het zuiden van Oekraïne langs de Dnipro. Ook door Rusland bezet gebied is getroffen door de overstromingen.