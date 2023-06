Gratis zonnebrandcrème bij stranden en recreatiegebieden

Diverse gemeenten hebben ook dit jaar palen met gratis zonnebrandcrème geplaatst bij stranden en recreatieplekken om hun inwoners te beschermen tegen verbranding door de zon. Dit weekend kunnen de temperaturen met name in het zuidoosten van het land oplopen tot zo'n 29 graden. Ook de zonkracht kan de komende dagen en het weekend hoog uitvallen.

Onder andere de gemeente Katwijk is met een proef met de palen begonnen. Deze zijn begin mei neergezet op plekken waar veel bezoekers komen en staan er tot eind augustus, onder meer bij de strandopgang tegenover Hotel Noordzee en bij het Valkenburgse Meer.

De gemeente Velsen kondigde vorige week aan drie nieuwe palen te hebben neergezet bij pierenbadjes in Park Velserbeek en bij de strandopgangen Kennemerstrand (IJmuiden) en Reyndersweg (Velsen-Noord). Vorige zomer plaatste Velsen ook al diverse kleine zonnebrandcrèmepunten. Op Zeeuwse stranden zoals het Banjaardstrand en bij Dishoek, Domburg, Zoutelande en Oostkapelle komen of zijn ook al palen geplaatst, meldde Omroep Zeeland begin mei. Op het Westlandse strand komen de paaltjes na het succes van afgelopen zomer terug.

Zonkrachtverwachting

De palen zijn gemaakt door het Belgische bedrijf Sundo en zijn de afgelopen jaren steeds meer in Nederland te vinden. Ze werken op zonne-energie en meten de hoogte van de uv-index, dus hoe sterk de zonkracht is, en het risico op verbranden. In de palen zit doorgaans zonnebrandcrème met factor 30.

Volgens het KNMI neemt de uv-straling toe naarmate de zon hoger staat en varieert dit per seizoen en moment op de dag. De komende dagen en voor het weekend is de zonkrachtverwachting zonder bewolking tussen de 6 en 7 (op een schaal van 0 tot 10). Dan kun je gemakkelijk snel verbranden; bij zonkracht 7 al na 10 minuten zonder bescherming in de zon. Met bewolking ligt de huidige zonkrachtverwachting op 3, dan is de kans op verbranden minder groot.

Begin dit jaar bracht het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in de zogeheten kankeratlas de 24 meest voorkomende soorten kanker in Nederland in kaart. De atlas liet bijvoorbeeld zien dat in veel gebieden langs de kust meer huidkanker voorkomt dan gemiddeld. Dat komt waarschijnlijk doordat mensen aan de kust langer worden blootgesteld aan de zon en omdat daar een hogere zonkracht is, aldus het IKNL. Huidkanker was volgens de organisatie het afgelopen jaar de meest voorkomende vorm van kanker.