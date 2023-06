EU-voorzitter: nooit betere kans op migratiedeal dan vandaag

De EU-landen mogen het niet laten afweten nu een akkoord over het asielbeleid zo dichtbij is, vindt hun voorzitter Zweden. Als ze het ooit eens willen worden dan is het nu, meent de Zweedse migratieminister Maria Malmer Stenergard, die donderdag het "cruciale" overleg met haar collega's leidt. Staatssecretaris Eric van der Burg en de migratie-bewindslieden van de andere lidstaten hopen na een jarenlange patstelling overeenstemming te bereiken over de opvang van asielzoekers. Ze overleggen onder meer over het aan de Europese buitengrens beoordelen van migranten uit veilige landen en over het overnemen van asielzoekers uit 'aankomstlanden' als Italië en Griekenland. "Als er een akkoord moet komen, dan is het vandaag", zei Stenergard bij aankomst voor de vergadering in Luxemburg. "In mijn ogen zijn we zo dichtbij dat er geen acceptabele reden is om het laatste eindje niet te lopen." Het is volgens de minister uit Zweden, dat dit halfjaar voorzitter is van de EU, "niet gemakkelijk", maar "het zal nooit gemakkelijker worden". Het zou onverantwoordelijk zijn om nu niet in te stemmen, vindt ze.