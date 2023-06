Chaos en stapels mensen als roltrap ineens van richting verandert

Een drukke roltrap bij een metrostation in Zuid-Korea draaide donderdagochtend (8 juni) plotseling in zijn achteruit, met paniek en tientallen vallende mensen tot gevolg. Er raakten 14 mensen gewond.

Drie van hen liepen ernstige verwondingen op aan rug en benen, meldden lokale media.

Het incident vond plaats rond 8.20 uur lokale tijd op Sunae Station op de Bundang Line, ten zuiden van Seoul.

BREAKING: At least 14 people were hurt when an escalator in South Korea abruptly reversed at a fast speed. pic.twitter.com/dew26BN7d8