Maak binnen 2 minuten jouw blikje frisdrank of bier ijskoud met deze truc!

Om jouw blikje frisdrank of bier binnen 2 minuten superkoud te krijgen, vul je een bak of emmer met ijsklontjes en een flinke scheut zout. Het zout zorgt voor een chemische reactie waardoor het ijs sneller smelt en het water dat ontstaat extra koud wordt. Dit maakt het mogelijk om jouw blikje drank binnen no-time ijskoud te krijgen!

Gooi vervolgens het blikje in de bak of emmer met ijs en zorg dat het volledig ondergedompeld is. Beweeg het blikje een paar keer heen en weer en je zult zien dat het blikje binnen 2 minuten ijskoud is! Haal het blikje uit de bak en geniet van jouw heerlijk koude drank in de hitte.

Let op dat je niet te veel zout gebruikt, anders loop je het risico dat jouw drankje zout smaakt. Maar bij de juiste verhouding zul je geen zout proeven en is jouw drankje binnen no-time ijskoud. Deze truc kan ook gebruikt worden voor andere kleine en koude hapjes zoals bijvoorbeeld yoghurt, appelmoes of ijsjes.

Wist je dat deze truc ook werkt als je geen ijsklontjes hebt? In plaats van ijsklontjes kun je ook een handdoek of keukenpapier in het water en zout mengsel leggen en vervolgens in de vriezer plaatsen. Na 20-30 minuten kun je jouw blikje in dit koude mengsel plaatsen om het snel ijskoud te maken.

Vergeet niet om het zout water na gebruik weg te gooien, om te voorkomen dat jouw tuin of balkon vol komt te liggen met ijsklontjes of natte handdoeken. Gebruik deze handige truc alleen als je snel verfrissing nodig hebt en geen toegang hebt tot een koelkast of vriezer.