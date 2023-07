Poepende man (25) deed het na ‘dertig biertjes en twintig shotjes’

De 25-jarige Nederlander die afgelopen dinsdag poepte op een slapende man op vakantie-eiland Mallorca heeft ‘ongelofelijk veel spijt’ van zijn ‘vernederende en walgelijke’ actie, zegt hij tegen het AD. ,,Ja, ik ben de dader. En ik word nu heel hard gestraft.”

Het kwam, legt hij uit, door de drank. Eigenlijk is hij niet zo, maar als hij veel gedronken heeft wordt hij anders. ,,We waren op Mallorca sinds zaterdag, zeven vrienden en ik. Het was lachen, gieren, brullen. Elke dag zuipen, feesten. Vanaf ‘s middags 14.00 uur zit je al helemaal in de olie. Je kent het wel.”

Op dinsdag was het hun laatste dag. Na het drinken van zo'n "dertig biertjes en twintig shotjes" sloot de club waar ze hun laatste nacht doorbrachten en belandden ze op straat, op de boulevard langs de zee. Ze besloten nog een broodje döner te eten en zaten op dezelfde rand als waar een slapende man lag. Ondanks dat de spreker al 20 uur wakker was en hevig onder invloed, functioneerde hij nog wel. Echter, zijn normen en waarden leken te zijn verdwenen, omdat zijn hersenen niet meer goed werkten.

,,Iemand riep, poep op hem”, zegt de 25-jarige dader. ,,En op dat moment leek dat heel grappig. Dus ik deed dat.”