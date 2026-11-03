Elke maand gaat er geld naar je tandartsverzekering. Maar hoeveel komt er terug? Wie alleen op controle gaat, schrikt vaak van de uitkomst.

Het moment om te rekenen is nu. Verzekeraars maken uiterlijk 12 november hun premies voor 2027 bekend; sommige volgen een week later met hun aanvullende pakketten. Tot en met 31 december kun je opzeggen of overstappen.

Wat de basisverzekering niet betaalt

Voor volwassenen zit de gewone tandarts niet in het basispakket. De periodieke controle, vullingen en gebitsreiniging betaal je zelf of via een aanvullende verzekering . Vanaf 18 jaar dekt de basisverzekering vooral kaakchirurgie, het bijbehorende röntgenonderzoek en een uitneembaar kunstgebit.

Kinderen tot 18 jaar zijn beter af. Hun controles en vullingen vallen onder de basisverzekering, zonder eigen risico. Een beugel en kronen horen daar niet bij.

Kijk eerst naar het plafond

Een tandartsverzekering vergoedt nooit meer dan een vast maximumbedrag per jaar, bijvoorbeeld € 250 of € 500. Vaak krijg je bovendien maar 75 of 80 procent van elke rekening terug.

Daarmee reken je meteen je beste scenario uit: maximumvergoeding min jaarpremie. Betaal je € 15 per maand voor een pakket tot € 250, dan houd je er in het gunstigste jaar hooguit € 70 aan over.

Je maximale winst is het plafond min je jaarpremie, hoe duur je behandeling ook is.

Drie gebitten doorgerekend

We rekenen met de maximumtarieven die vanaf 1 januari 2027 gelden en een fictieve polis: 75 procent vergoeding tot € 250 per jaar, voor € 15 per maand. Dat is € 180 per jaar.

•Alleen onderhoud. Twee controles, twee kleine röntgenfoto’s en twintig minuten gebitsreiniging kosten samen € 171,34. Je krijgt € 128,51 terug en legt dus € 51,49 toe.

•Onderhoud plus een vulling. Komt er een tweevlaksvulling van € 81,16 bij, dan wordt de rekening € 252,50. Je krijgt € 189,38 terug: € 9,38 meer dan je aan premie betaalde.

•Onderhoud plus een wortelkanaalbehandeling. Bij een kies met twee kanalen (€ 255,06) loopt de rekening op tot € 426,40. De verzekeraar betaalt het maximum van € 250. Je bent € 70 voordeliger uit dan zonder verzekering, maar betaalt nog altijd € 176,40 zelf.

Verdoving, extra foto’s en techniekkosten zijn niet meegerekend; die maken een behandeling vaak duurder.

Wie alleen op controle gaat, betaalt met deze polis ruim vijftig euro per jaar toe.

Waarom de rekensom in 2027 verschuift

De maximumtarieven voor de tandarts stijgen op 1 januari 2027 met 3,04 procent. Blijft het plafond van je polis gelijk, dan dekt hetzelfde bedrag iets minder behandeling. Controleer daarom naast je nieuwe premie ook het maximum en de vergoedingspercentages.

Voordat je opzegt

Opzeggen is niet zonder risico. Voor aanvullende verzekeringen geldt geen acceptatieplicht. Een verzekeraar mag je weigeren of bij uitgebreide pakketten vragen stellen over je gebit. Ook kan een wachttijd gelden, bijvoorbeeld voor een kroon. Zeg je huidige polis dus pas op als je zeker weet dat je ergens anders terechtkunt.

Verwacht je geen grote behandelingen? Dan kan het voordeliger zijn om het premiebedrag zelf opzij te zetten.