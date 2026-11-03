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Spaanse profvoetballer De Miguel (30) dag na horrorbotsing met keeper overleden

Sport
door Redactie
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De Spaanse voetballer Jesús de Miguel is dinsdag op 30-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn club CD Tenerife bekendgemaakt via X. De Miguel kwam maandag tijdens een wedstrijd in de Segunda División, de Spaanse eerste divisie, in botsing met de doelman van tegenstander Andorra.
Na de botsing verzamelden zich bezorgde teamgenoten en tegenstanders om De Miguel heen. Na behandeling op het veld werd hij afgevoerd naar een ziekenhuis op het Spaanse eiland, dat deel is van de Canarische Eilanden. Daar was zijn toestand volgens de club maandagavond "stabiel", maar in de nacht van maandag op dinsdag meldde CD Tenerife dat zijn toestand "neurologisch verslechterd" was.
"Er zijn geen woorden van troost; die zijn er absoluut niet", schrijft de club in zijn overlijdensbericht. Daarbij plaatste Tenerife een foto van de nummer 9 terwijl hij aan het juichen is.
De Miguel speelde sinds de zomer van 2025 voor Tenerife. Daarvoor stond hij tweeënhalf jaar voor CD Castellón onder contract, eveneens in de Segunda División. Daar was Dick Schreuder, tegenwoordig actief bij NEC, twee jaar lang zijn trainer. Voor zijn tijd bij Castellón speelde de spits bij verschillende Spaanse clubs op lagere niveaus. Hij speelde nooit in La Liga, het hoogste niveau van het land.
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