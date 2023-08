- In de Marokkaanse provincie Azilal, in het midden van het land, zijn zondag 24 mensen omgekomen bij een verkeersongeluk. Volgens de lokale overheid gebeurde dit toen een minibus kantelde in een bocht. De bus was onderweg naar een wekelijkse markt in de stad Demnate. Het zou gaan om een van de dodelijkste verkeersongevallen ooit in Marokko.