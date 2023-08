Duitser martelt en gijzelt echtgenote twaalf jaar lang

Een Duitser heeft in zijn Franse huis zijn echtgenote twaalf jaar lang gevangen gehouden en gefolterd. De Duitse vrouw van 53 werd naakt, kortgeschoren en met gebroken botten gevonden. De vrouw was er zondag in geslaagd een telefoon te stelen en Duitse hulpdiensten te bellen. De Franse politie vond de vrouw ondervoed en met kaalgeschoren hoofd in de woning en bracht haar naar een kliniek. Ze zou sporen van oude botbreuken hebben. De Duitse vrouw verklaarde dat ze sinds 2011 door haar man was opgesloten in het huis in Forbach bij de Duitse grens. Volgens de Franse tv-zender BFMTV waren alle ramen versperd, zogenaamd om te voorkomen dat de negen katten in het huishouden zouden ontsnappen. Tegen de gearresteerde man (55) loopt een onderzoek voor verkrachting en marteling. Volgens een politiebron waren agenten al in 2019 bij het stel thuis geweest na een telefoontje van een bezorgde buurman. Maar het paar had destijds de verklaringen van de buurman tegengesproken.