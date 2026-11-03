Japan en de Verenigde Staten schelen op een individualismeschaal van 100 punten nog maar 2,2 punt. Dat bleek vorig jaar uit een studie in 102 landen. Wie op school leerde dat Amerikanen erg individualistisch ingesteld zijn en Japanners groepsmensen, zal mentaal even moeten hergroeperen.

Het idee van het individualistische Westen en het collectieve Oosten komt grotendeels van een Nederlander: sociaal psycholoog Geert Hofstede (1928-2020). Psychologen van de University of the West of England in Bristol zetten in Psychology Today op een rij waarom zijn bekendste indeling nog altijd omstreden is.

Mythe: Hofstede mat de cultuur van hele landen

Hofstede mat de werkwaarden van IBM-personeel. Eind jaren zestig en begin jaren zeventig vulden werknemers van de computerfabrikant wereldwijd een vragenlijst in, vooral geschoolde mensen uit de middenklasse. Daaruit leidde hij in 1980 scores per land af.

Psycholoog Miles Thompson en zijn collega’s noemen dat een wankele basis. Eén bedrijf, één soort werknemer: hoe goed staat zo’n groep voor een hele bevolking?

Nederland kwam in die oude ranglijst hoog uit, met 80 punten. Alleen een handvol Engelstalige landen scoorde hoger, met de VS bovenaan op 91.

Mythe: de vragen gingen over ik en wij

Zes vragen bepaalden de score, en ze gingen allemaal over je ideale baan. Wie tijd voor privé en gezin, vrijheid in het werk en uitdaging belangrijk vond, telde als individualist. Wie hechtte aan opleiding, goede werkomstandigheden en het benutten van zijn vaardigheden, telde als collectivist.

Onderzoekers vragen zich al lang af of dat meet wat het belooft. Van voorkeuren op kantoor naar de cultuur van een land is een flinke sprong. Een eenduidige definitie van individualisme en collectivisme is er na tientallen jaren onderzoek nog altijd niet.

Feiten op een rij

Hofstedes werk uit 1980 berust op een enquête onder werknemers van één bedrijf, IBM.

De nieuwe index van Akaliyski en collega’s (2025) beslaat 102 landen met 88 procent van de wereldbevolking.

Zweden is daarin het meest individualistisch (75,7 punten), Groot-Brittannië staat zevende (69,4).

Volgens die studie overschatte Hofstede het individualisme van Engelstalige landen met 27 punten.

Mythe: het Oosten is collectief, het Westen niet

Een team rond de Bulgaarse cultuurpsycholoog Plamen Akaliyski bouwde een nieuwe index uit de World Values Survey en de European Values Study. Die meet vrijheid, tolerantie en gelijkheid. De studie in het Journal of Personality and Social Psychology verscheen in december 2025.

Welvarende Oost-Aziatische landen als Japan, Zuid-Korea en Taiwan blijken daarin behoorlijk individualistisch. De meest collectieve landen liggen in het mondiale zuiden: Bangladesh, Egypte en Myanmar. Individualisme hangt volgens de onderzoekers samen met welvaart en bestaanszekerheid, niet met windrichting.

Individualisme heeft niets met egoïsme te maken. Het draait erom dat mensen elkaar als individu behandelen. - Vivian Vignoles, hoogleraar psychologie aan de University of Sussex

Een andere studie, van Tim Lomas en collega’s uit 2023, legde 120.000 mensen in 116 landen via de Gallup World Poll een vraag voor: moet je vooral voor jezelf zorgen of voor anderen? In het Oosten kozen méér mensen voor zelfzorg dan in het Westen. Misschien hoort goed voor jezelf zorgen er in een collectieve cultuur bij, opperen de onderzoekers, om de groep niet tot last te zijn.

Feit: het gemiddelde zegt niets over je buurman

Ook binnen een land lopen de verschillen ver uiteen, naar geloof, generatie, afkomst of politieke voorkeur. Iemand de gemiddelde score van zijn land toedichten heet in de statistiek de ecologische drogreden. Een Nederlander met een hechte familie en een dorpsgemeenschap is niet individualistisch omdat zijn land dat op papier is.

Daar zijn critici ook voorzichtig mee als landenscores worden gekoppeld aan geluk of vertrouwen. Eerder bleek bijvoorbeeld dat rijke mensen niet per se egoïstischer zijn : groepslabels plakken makkelijker dan ze kloppen.

Feit: de wereld wordt wel individualistischer

Dat het begrip schuurt, betekent niet dat er niets aan de hand is. Henri Santos en collega’s bekeken in 2017 51 jaar aan gegevens uit 78 landen. In de meeste samenlevingen namen individualistische waarden en gewoontes toe, zoals kleinere huishoudens en meer alleen wonen. Dat gaat niet overal even snel en landen worden er geen kopieën van elkaar door. Het sluit aan bij internationaal onderzoek naar de ongelukkigste generatie , dat ook landen vergeleek.

Hofstede zelf waarschuwde al dat zijn dimensies de werkelijkheid vereenvoudigen. Thompson en zijn collega’s sluiten af met een beeld dat hij had kunnen bedenken: problemen beginnen pas als je de kaart verwart met het landschap.

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