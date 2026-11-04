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Steenrijke Musk erkent dat Republikeinen ondanks zijn inspanningen verloren

Samenleving
door Redactie
bijgewerkt om
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Zakenman Elon Musk zegt dat zijn inspanningen om de Republikeinen te steunen niet hebben gewerkt. De partij heeft bij de verkiezingen een grote nederlaag geleden, ondanks de honderden miljoenen euro's steun die Musk aan de campagne heeft bijgedragen. "Ik geloof dat mijn verkiezingsbeïnvloedende ruimtelasers deze keer niet gewerkt hebben", schrijft hij sarcastisch op zijn socialemediaplatform X, met een schouderophalende emoji erbij.
Musk heeft president Donald Trump en andere Republikeinen gesteund. Hij heeft bovendien grote zakelijke belangen, gezien onder meer zijn investeringen in kunstmatige intelligentie. Hij lijkt te vrezen dat de Democraten hem wat dat betreft meer voor de voeten zullen gaan lopen. "Datacentra in de ruimte zien er momenteel best aantrekkelijk uit", schreef Musk ook op X.
Uit gegevens van de Amerikaanse kiescommissie bleek eind oktober dat Musk ruim 445 miljoen dollar had uitgegeven aan de Republikeinse campagne.

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