Help blinden en slechtzienden met de smartphone-app Be My Eyes

De app Be My Eyes brengt blinde en slechtziende mensen en ziende vrijwilligers bij elkaar. Via een videogesprek kun jij ook iemand met een visuele beperking assisteren bij allerlei verschillende dagelijkse taken. De app is gratis te downloaden en te gebruiken op Android en iOS.

Een blinde of slechtziende gebruiker kan een hulpvraag indienen via de app, waarna er een notificatie wordt verstuurd naar verschillende gebruikers. Be My Eyes koppelt mensen op basis van taal of tijdzone. De eerste vrijwilliger die het verzoek beantwoordt, krijgt een live audio- en beeldverbinding met de blinde of slechtziende.

Waarvoor is virtuele assistentie nodig?

Dit zijn enkele veelvoorkomende redenen waarom mensen Be My Eyes gebruiken:

Gevallen of verloren voorwerpen terug vinden

Beschrijving van plaatjes, schilderijen of andere kunstvoorwerpen

Kleuren bij elkaar laten passen of beschrijven

Lezen van labels

Problemen met je computer oplossen

Boodschappen doen

Achterhalen van de houdbaarheidsdatum van eetbare producten

Jezelf vertrouwd maken in een nieuwe omgeving of jezelf wegwijs maken op een nieuwe plaats

Het onderscheid maken tussen verschillende items

Bepalen van aankomst- en vertrektijden van het openbaar vervoer

Bekijk hier de uitleg op YouTube (er zijn video-ondertitels in het Nederlands aanwezig):