Prigozjin is nu officieel dood

Russische onderzoekers hebben na de vliegtuigcrash van woensdag bevestigd dat Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin aan boord was. De identiteiten van de slachtoffers zouden overeenkomen met de passagierslijst, waarvan al eerder bekend was dat Prigozjin erop stond. Direct na het ongeluk stelden de Russische autoriteiten een onderzoek in. De onderzoekers vonden tien lichamen, evenveel als op de passagierslijst. Ze hebben met genetisch onderzoek de identiteit van de slachtoffers bevestigd. Dit betekent dat ook Prigozjins rechterhand Dmitri Oetkin, die ook op de passagierslijst stond, is omgekomen. De onderzoekers moeten ook vaststellen waarom het vliegtuig plotseling neerstortte. Ze hebben vluchtrecorders en documenten gevonden om te bestuderen. Speculaties dat het Kremlin achter de crash zou zitten werden eerder afgedaan als "absolute leugen".