De 4 vrouwelijke helpers die Epstein aan meisjes hielpen

Lesley Groff werkte vanuit Epsteins townhouse in Manhattan en werd in civiele zaken genoemd als degene die reizen, afspraken en praktische regelingen voor jonge meisjes organiseerde. Sarah Kellen wordt in talloze slachtofferverklaringen omschreven als assistente die vluchten regelde, “massagesessies” inplande en contante betalingen aan meisjes deed. Zowel Groff als Kellen werden door de Amerikaanse autoriteiten aangeduid als mogelijke mede‑samenzweerders, maar niet formeel aangeklaagd.

Nadia Marcinkova en Adriana Ross kwamen als jonge modellen in Epsteins omgeving terecht. Marcinkova werd later piloot, bezocht Epstein tientallen keren in de gevangenis en werd in verklaringen zowel als slachtoffer als vermeende medeplichtige genoemd. Ross werd volgens gerechtelijke stukken een rekruteerder die potentiële slachtoffers benaderde en begeleidde. Beiden weigerden te getuigen in latere procedures en beriepen zich op hun rechten om geen belastende verklaringen af te leggen.

Centraal staat de non‑prosecution agreement die de toenmalige federale aanklager Alexander Acosta in 2007 met Epstein sloot. Deze overeenkomst leverde Epstein een beperkte straf op en verleende genoemde “potential co‑conspirators” immuniteit tegen federale vervolging, zonder dat slachtoffers hierover geïnformeerd werden. Een intern onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie kwalificeerde Acosta’s handelwijze later als “poor judgment”.

In januari 2026 maakte het ministerie van Justitie bekend dat meer dan drie miljoen extra pagina’s aan Epstein‑dossiers worden vrijgegeven, bovenop een al omvangrijke documentberg. Daarin komen meerdere vermeende medeplichtigen, onder wie vrouwelijke assistentes, opnieuw voor. Of deze nieuwe stukken alsnog tot strafrechtelijke stappen tegen de “core four” zullen leiden, is op dit moment onduidelijk.