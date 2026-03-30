De 4 vrouwelijke helpers die Epstein aan meisjes hielpen

seksueel misbruik
door Ans Vink
maandag, 30 maart 2026 om 12:31
Jeffrey Epstein omschreef zijn assistentes begin jaren 2000 als zijn “uitgebreide brein”. Uit gerechtelijke documenten en getuigenverklaringen blijkt dat vier vrouwen – Lesley Groff, Sarah Kellen, Nadia Marcinkova en Adriana Ross – gedurende jaren een operationele rol speelden in zijn netwerk rond seksueel misbruik en mensenhandel.
Lesley Groff werkte vanuit Epsteins townhouse in Manhattan en werd in civiele zaken genoemd als degene die reizen, afspraken en praktische regelingen voor jonge meisjes organiseerde. Sarah Kellen wordt in talloze slachtofferverklaringen omschreven als assistente die vluchten regelde, “massagesessies” inplande en contante betalingen aan meisjes deed. Zowel Groff als Kellen werden door de Amerikaanse autoriteiten aangeduid als mogelijke mede‑samenzweerders, maar niet formeel aangeklaagd.
Nadia Marcinkova en Adriana Ross kwamen als jonge modellen in Epsteins omgeving terecht. Marcinkova werd later piloot, bezocht Epstein tientallen keren in de gevangenis en werd in verklaringen zowel als slachtoffer als vermeende medeplichtige genoemd. Ross werd volgens gerechtelijke stukken een rekruteerder die potentiële slachtoffers benaderde en begeleidde. Beiden weigerden te getuigen in latere procedures en beriepen zich op hun rechten om geen belastende verklaringen af te leggen.
Centraal staat de non‑prosecution agreement die de toenmalige federale aanklager Alexander Acosta in 2007 met Epstein sloot. Deze overeenkomst leverde Epstein een beperkte straf op en verleende genoemde “potential co‑conspirators” immuniteit tegen federale vervolging, zonder dat slachtoffers hierover geïnformeerd werden. Een intern onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie kwalificeerde Acosta’s handelwijze later als “poor judgment”.
In januari 2026 maakte het ministerie van Justitie bekend dat meer dan drie miljoen extra pagina’s aan Epstein‑dossiers worden vrijgegeven, bovenop een al omvangrijke documentberg. Daarin komen meerdere vermeende medeplichtigen, onder wie vrouwelijke assistentes, opnieuw voor. Of deze nieuwe stukken alsnog tot strafrechtelijke stappen tegen de “core four” zullen leiden, is op dit moment onduidelijk.
De hukp-vrouwen

Volgens openbare bronnen en rechtbankstukken bestond Epsteins netwerk uit tientallen betrokkenen, van piloten en boekhouders tot assistenten en beveiligers. In civiele zaken zijn inmiddels honderden slachtoffers geregistreerd; de compensaties uit Epsteins nalatenschap liepen in de honderden miljoenen dollars. In tegenstelling tot Ghislaine Maxwell, die in 2021 tot 20 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, zijn Groff, Kellen, Marcinkova en Ross tot nu toe niet strafrechtelijk aangeklaagd.

b4bfa66c-89a7-433f-b38c-0257e12bebc5

poetin moeten nadenken over stoppen tragedie in oekraine1700668369

3ccaaf5a ac3c 4912 9c81 433a5501609e

5d8699a13f2f73b9fa0517fee62d3176,15d10b77

ANP-547301081

169221188_m

