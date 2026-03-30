Igone de Jongh kapt definitief met Thijs Römer, maar blijft zijn dochter trouw

Igone de Jongh heeft het contact met haar ex-man Thijs Römer
volledig verbroken. In een gesprek met Privé
zegt de 46-jarige voormalig sterballerina dat er „helemaal geen contact meer” is met de acteur met wie ze tussen 2019 en 2023 getrouwd was. De breuk volgt op jaren van controverse rond Römer, die inmiddels is veroordeeld voor online misbruik van drie minderjarige meisjes en eerder al in opspraak kwam na beschuldigingen van ontucht. De Jongh benadrukt dat de relatie voor haar „als lang geleden” voelt en dat ze hem ondanks alles „het allerbeste” wenst.
De danseres scheidde in 2023 van Römer, nadat duidelijk was geworden dat hij haar had bedrogen met influencer Noor de Groot.
Over haar huidige emotionele situatie klinkt ze opvallend veerkrachtig: ze spreekt van een „heel mooie” én „heel moeilijke” periode die nu allebei achter haar liggen, en zegt zich tegenwoordig „heel gelukkig” te voelen. Wel houdt De Jongh contact met Sammie, de 15-jarige dochter die Römer kreeg met actrice Katja Schuurman en die voor haar „alsof het [haar] eigen kind was”. „Er is heel veel liefde”, zegt ze over de nieuwe familieverhoudingen, waar iedereen volgens haar „zijn eigen weg” moet vinden.