CDA wil basisbaan en hogere belasting op vermogen

Net als veel andere partijen maakt het CDA van bestaanszekerheid een belangrijk punt in de campagne, bleek vrijdag tijdens een lezing door lijsttrekker Henri Bontenbal. Mensen moeten meer belasting betalen over hun vermogen, terwijl arbeid juist minder wordt belast. De partij wil basisbanen, banen die uitkeringsgerechtigden moet helpen om volledig aan het werk te gaan, om te voorkomen dat mensen "langs de kant" staan. Bontenbal wil ook dat mensen die bijstand ontvangen en samenwonen, hier niet meer op gekort worden. Als het aan de gezinspartij ligt, gaat bovendien de kinderbijslag en het kindgebonden budget flink omhoog. "Onze bestaanszekerheidsagenda gaat uit van werk als belangrijkste instrument", zegt Bontenbal in zijn Hannie van Leeuwen-lezing in Amersfoort. Daarnaast wil hij een stevig "gezinspakket" om "juist onze gezinnen meer lucht en armslag te bieden". Bontenbal maakt zich zorgen om "stille armoede", vooral onder kinderen, en "sociale armoede, als mensen niet genoeg geld hebben om gewoon mee te kunnen doen aan het maatschappelijk leven". Gemeenten moeten deze mensen kunnen helpen, bijvoorbeeld door alle schulden over te nemen. Op die manier hebben gezinnen niet ontelbaar veel schuldeisers. Zwaar Maar ook veel mensen die niet in armoede leven, hebben het volgens de CDA-leider zwaar. Huishoudens met een normaal inkomen hebben soms net genoeg om rond te komen, maar door de stijgende prijzen hebben zij weinig financiële ruimte "om te sparen of een buffer aan te leggen om tegenslag op te vangen. Dit is geen armoede, maar wel onzekerheid. Over bestaanszekerheid." Hoewel Bontenbal al een aantal plannen uit de doeken deed in zijn lezing in Amersfoort, komt het CDA maandag officieel met haar verkiezingsprogramma. Dit weekeinde wordt de conceptkandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen bekendgemaakt.