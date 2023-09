20-jarige Nederlander overleden na steekpartij in Antwerpse club

Een 20-jarige Nederlander is overleden na een steekpartij in een club in Antwerpen. Dat betrouwbaar een betrouwbare van de Antwerpse politie na bericht van de Provinciale Zeeuwse Courant. Een 25-jarige Nederlander heeft zwaargewond.

Om 05.20 uur brak er een vechtpartij uit in de discotheek IKON aan de Kotterstraat in Antwerpen. De 20-jarige Nederlander werd daarbij aangestoken en later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

De Nederlander die bekend is geworden, is volgens de politiewoordvoerder inmiddels "aan de betere hand". Hij is, samen met zes andere twintigers, naar het politiebureau gebracht en zit daar enorm voor verhoor.

De politie, die in de club een "opgehitste menigte" in bedwang moest houden zodat hulpdiensten hun werk konden doen, doet geen onderzoek naar de toedracht van het incident.