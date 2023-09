Ministerie schrapt deel bezuiniging op ouderenzorg

Een bezuiniging van 225 miljoen euro op de ouderenzorg volgend jaar is door het ministerie van Volksgezondheid geschrapt. Ingewijden bevestigen maandag berichtgeving hierover door NRC.

Het gaat om twee bezuinigingsmaatregelen. Het plan om 125 miljoen te besparen door zorgaanbieders en zorgkantoren meerjarige afspraken te laten maken, is van tafel, net als het loslaten van de verplichte norm van twee verzorgenden op acht bewoners in verpleeghuizen. Dat laatste had 100 miljoen moeten opbrengen.

De sector was nog niet klaar om de maatregelen door te voeren, aldus een bron. Naar verluidt was het besluit om ze te schrappen al in augustus genomen. Dinsdag met Prinsjesdag wordt officieel bekend dat de bezuinigingen van tafel zijn.

Een flink deel van de oppositie in de Tweede Kamer had eerder al bij demissionair minister Conny Helder (Langdurige Zorg) aangedrongen om de ombuiging in de ouderenzorg ongedaan te maken. Volgens VWS stond er een bezuiniging van 353 miljoen euro ingeboekt, terwijl de oppositie stelt dat het om zeker 425 miljoen euro gaat.