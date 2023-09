Minstens 600.000 euro gedoneerd aan VVD, ook tonnen voor GL en SP

- De VVD heeft al minstens 600.000 euro aan donaties ontvangen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Dat blijkt uit een recent verschenen overzicht van donaties hoger dan 10.000 euro, waaruit zakenblad Quote maandag berichtte. GroenLinks en de SP hebben allebei bijna 400.000 euro opgehaald bij donateurs, onder wie veel Kamerleden. Aan Forum voor Democratie werd minstens 120.000 euro gedoneerd. Quote meldde maandag dat enkele Quote 500-leden aan de VVD hebben gedoneerd, onder wie investeerder Marcel Boekhoorn en beurshandelaar Jan Dobber. René Moos, oprichter van Basic-Fit, doneerde nog voor de val van het kabinet 100.000 euro aan de partij. Ook een groot deel van de GroenLinks-fractie heeft gedoneerd. Alleen fractievoorzitter Jesse Klaver en Kamerleden Lisa Westerveld en Tom van der Lee komen niet voor op de lijst. Zij hebben dus niet gedoneerd, of minder dan 10.000 euro. De PvdA, waarmee GroenLinks samen de verkiezingen ingaat, heeft geen enkele donatie van meer dan 10.000 euro ontvangen. Rijkste partij De SP is van oudsher de rijkste partij van Nederland. Dat komt vooral door de zogeheten afdrachtregeling van de partij. Volksvertegenwoordigers voor de SP betalen een groot deel van hun salaris aan de partij. Zo verdienen zij ongeveer net zo veel als de mensen waarvoor zij zich inzetten én krijgt de partij een rijkgevulde kas. Ook nu weer doneren fractieleden ruimhartig: Kamerleden Michiel van Nispen en Sandra Beckerman doneren respectievelijk 31.517 euro en 32.553 euro. Voor veel partijen komen de verkiezingen van dit jaar financieel gezien slecht uit. Campagnes zijn duur en eerder dit jaar moest al betaald worden voor de Provinciale Statencampagne.