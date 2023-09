Van der Plas vraagt D66 om keuze: isolatie of welzijn vleermuis

BBB-leider Caroline van der Plas wierp D66 woensdag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een keuze voor de voeten. Wat vindt die partij belangrijker: het welzijn van vleermuizen of het belang van duizenden mensen die hun woning willen isoleren, vroeg ze met het nieuwe winterseizoen in aantocht. Aanleiding was een gesprek dat de politiek recent voerde met de sector over de verduurzaming van de woningbouw. "Toen werd uitvoerig gesproken over spouwmuurisolatie. Die sector ligt op z'n gat omdat de vleermuis beschermd moet worden. Kijken met een camera mag niet meer", aldus Van der Plas. Vorige week al vroeg de Vereniging Eigen Huis (VEH) "een snelle oplossing voor de vleermuizenproblematiek" aan het demissionaire kabinet. Door een recente uitspraak van de Raad van State moeten huiseigenaren nu namelijk eerst een kostbaar ecologisch onderzoek laten verrichten om te controleren of in de spouwmuur die ze willen opvullen vleermuizen kunnen zitten. "Spouwmuurisolatie wordt hierdoor vier keer zo duur en dat is voor de individuele huiseigenaar niet meer te betalen", voerde de belangenorganisatie voor woningbezitters aan. Paternotte Volgens Van der Plas houdt deze situatie "de isolatie van tienduizenden huizen tegen. Wat vindt de heer Paternotte hiervan? Want u wil allebei, de vleermuizen beschermen maar ook de woningen isoleren", richtte ze zich tot de D66-fractievoorzitter. Die zei niet direct met een "doorwrocht antwoord" te kunnen komen, maar beloofde er later in het debat wel op terug te komen. Verder zei hij het wel eens te zijn met Van der Plas dat er soms keuzes gemaakt moeten worden. "Soms moet je investeren in iets dat uitstoot kan veroorzaken als dat erna zorgt voor iets wat energie kan besparen." Zo kan hij zich voorstellen dat je zeldzame materialen niet allemaal uit China wil halen. "Dan zullen we misschien inderdaad mijnbouw in Europa moeten doen. Dat is niet meteen een feest voor het milieu, maar wel beter dan het milieuvervuilender elders laten gebeuren en waar je dan ook nog eens strategisch afhankelijk van bent."