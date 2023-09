Stokoude Amerikaanse rechter (96) jaar geschorst vanwege twijfels over ‘mentale fitheid’

De 96-jarige Pauline Newman mag een jaar lang haar werk als federale rechter in de Verenigde Staten niet uitvoeren, omdat er twijfels bestaan over haar mentale gesteldheid. Ze komt volgens collega's vaak verward, confronterend en opgewonden over. Ook werkt ze extreem langzaam, schrijft The New York Times.

'Geheugenverlies, verwarring en een onvermogen om basistaken uit te voeren'

Daarom boog een raad van het hof van beroep over de 'mentale fitheid' van Newman, die in 1984 door President Ronald Reagan werd aangesteld. Uit interviews met het rechtbankpersoneel bleek dat er 'overweldigend bewijs is dat rechter Newman aanzienlijke mentale problemen ervaart, waaronder geheugenverlies, gebrek aan begrip, verwarring en een onvermogen om basistaken uit te voeren’. Ze doet vier keer zo lang over rechtzaken als andere rechters, valt in het onderzoeksrapport te lezen.

Leeftijdsdiscriminatie

Daarnaast weigert de stokoude vrouw om haar mentale scherpte te laten beoordelen door een door de raad aangewezen psychiater en neuroloog. Newman vecht de schorsing aan en noemt de procedure tegen haar in strijd met de grondwet. Ze vindt dat zij wordt gediscrimineerd op basis van haar leeftijd. Ook verwijt ze haar collega-rechters dat ze een persoonlijke hetze tegen haar aan het voeren zijn.

Wij van WC-Eend adviseren WC-Eend

Newman betoogt dat er helemaal niks mis is met haar geestelijke vermogens en ondersteunt dat met onderzoeksresultaten die opgesteld zijn door specialisten die zij zelf heeft uitgekozen. “Rechter Newman vertoont geen substantiële emotionele, medische of psychiatrische handicap die de voortzetting van haar langdurige taken als rechter belemmert”, concludeert psychiater Regina Carney.