Radboud verdoezelde seksuele intimidatie door eigen rector-magnificus

Rector magnificus Han van Krieken heeft een collega op de Radboud Universiteit geïntimideerd. De klacht werd gegrond verklaard, maar de universiteit bracht het incident niet naar buiten. Dit blijkt uit onderzoek van De Gelderlander.

Van Krieken, de hoogste baas van de universiteit, maakt vandaag publiekelijk excuses voor het incident uit 2017. In dat jaar maakte Van Krieken seksuele getinte, ongepaste opmerkingen tegen een vrouwelijke collega. Zij behandelt in 2018 een klacht in.

De onafhankelijke commissie die de klacht onderzocht, gaf de vrouw gelijk en veroorzaakte de klacht. Van Krieken kreeg een waarschuwing. De universiteit heeft dit bevestigd.